Jardel'den Ronaldo itirafı: Benden çok şey öğrendi
Bir dönem Galatasary forması da giyen golcü oyuncu Mario Jardel'den yıldız oyuncu Ronaldo hakkında flaş sözler geldi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu Jardel, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu ve ilgi çekici itiraflarda bulundu.
Brezilya'da Globoesporte'ye konuşan Jardel, Sporting Lizbon'da 2 sezon birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisinden çok şey öğrendiğini söyledi.
"ONA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİM, KENDİSİNE SORUN"
Jardel, "Galatasaray'dan sonra Sporting Lizbon'a döndüm ve Cristiano Ronaldo oradaydı. Birlikte iki sezon geçirdik. Benden çok şey öğrendi. Avrupa'da gol ortalamam yılda 55-60'dı. Brezilya'da 25-30 atardım. Avrupa'da iki katıma çıktım. Ronaldo'ya çok şey öğrettim. Topa nasıl vuracağını, zamanlamasını nasıl yapacağını ben öğrettim. Eğer Cristiano Ronaldo'ya Jardel'i sorarsanız 'Evet, öğretti' diyecektir. Eğer 'Hayır derse' bilin ki yalan söylüyordur." sözlerini kullandı. (Sporx)
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doğru söze ne denir adam golmakinasıydı. ronaldo attığının 15 katını kaçıran penaldo egoist takım oyucusu değil herkes ona oynamazsa kişisel bexerisi ile yılda 3 gol atamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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adamı kovmak için bin bir takla attı gs li futbolcularCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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E dayı anlattığın 25 sene önceydi. Şimdi nolacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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50 metreden falsolu sert bir top gönder Jardel o topu ayağına oturtur ve Harika bir şut çekerdi.fenaydı adam.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sarının yanına cırtla kırmızı , jardelin karısı popcorn yıldızı lay lay laaaaaay lay lay laaaaaaylaylaylay lay lay lay laylaylaylaylaylaylaylayCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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KRAL BEECevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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FUTBOLUDA BEN BULDUM AGA !Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır