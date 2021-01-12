Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 53 yaşında Yokohama FC ile sözleşme uzattı

Dünyanın en yaşlı futbolcusu konumunda bulunan Japon oyuncu Kazuyoshi Miura, 53 yaşında 2005 yılından beri formasını giydiği Yokohama FC ile yeni sözleşme imzaladı.

Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'nın futbolubırakmaya niyeti yok. 1982 yılından bu yana profesyonel futbol oynayan Miura, ilerlemiş yaşına rağmen kariyerine devam ediyor.

53 yaşındaki oyuncu, 16 yıldır kadrosunda yer aldığı Japon kulübü Yokohama FC ile yeni bir sözleşme imzaladı.

2005'TEN BU YANA YOKOHAMA'DA

2005 yılından bu yana Japon ekibinin formasını giyen "Tsubasa" lakaplı tecrübeli futbolcu, Santos, Genoa ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda da oynamıştı.