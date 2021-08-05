Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek

Uzun süredir savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı savunmacıyı Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan Tanganga'yı 1 sezon kiralık olarak renklerine bağladı. Aslan'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.