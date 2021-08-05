Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek
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Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Uzun süredir savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı savunmacıyı Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan Tanganga'yı 1 sezon kiralık olarak renklerine bağladı. Aslan'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray, bir futbolcuyla daha anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın 22 yaşındaki savunmacısı Tanganga'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

1.2 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Habertürk'ün haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın genç stoperi Japhet Tanganga'yı 1 seneliğine kiraladı. Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro maaş vereceği öğrenildi. Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, önceki sezon A takıma çıkarken 2 sezonda toplam 26 resmi maçta görev aldı.

Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek
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Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek - Haberler Spor
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