Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti
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Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti

19.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:08

Haber sızdırma olayı nedeniyle mahkemelik olan Jamie Vardy'nin eşi Rebekah ile Wayne Rooney'nin eşi Coleen'nin duruşması bugün görüldü. Rebekah Vardy, Coleen Rooney'yi savunan birinin kocasının cinsel ilişki videosuyla kendisine şantajda bulunduğunu söyledi.

Jamie Vardy'nin eşi Rebekah, Wayne Rooney'nin eşi Coleen ile giriştiği iftira savaşı kapsamında mahkemeye verdiği ifadede, bir trolün şantaj planına hedef alındığını iddia etti. Davanın bir parçası olarak Rebekah, yaşadığı korkunç trol olayını mahkemeye anlattı.

Kocası Jamie hakkında yanlış iddialar içeren bir dizi mesaj sundu. Yanlış bir şekilde sadakatsiz olduğunu ve "cinsel ilişki videoları" olduğunun iddia edildiği bir trolü anlattı.

Tehdit mesajında Rebekah, bir miktar Bitcoin göndermediği takdirde iddia edilen videoları yayınlamakla tehdit edildiğini iddia etti.

Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti
Coleen Rooney

"ÖDEŞME ZAMANI"

Jamie Vardy'nin eşi, kendisine gelen mesajda, "Hey Becki, Şimdilik isimsiz olacağım ama Coleen'i temsil edeceğim. Çünkü ödeşme zamanı. Bu çok ciddi ve eğer bu oraya sızarsa, senin ve Jamie'nin sonunuz olacak. Tek bir isteğim var. 2,5 Bitcoin'i bugün benim Bitcoin cüzdan adresime gönder. Yarın bu saatlerde sizden haber almazsam, çevrimiçi olarak sızdıracağım ve bu kanıtı medyaya isimsiz olarak ileteceğim. Bekliyorum" dediğini açıkladı.

ROONEY'NİN EŞİ MAHKEMEYE VERMİŞTİ

Wayne Rooney'nin 34 yaşındaki karısı Coleen, Rebekah'nın kendi özel Instagram sayfasından basına haber sızdırmakla suçlamış ve ikili mahkemelik olmuştu.

Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti
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