Jamie Carragher'ın Merseyside Derbileri Tutkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jamie Carragher'ın Merseyside Derbileri Tutkusu

23.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:22

Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan ve dokuz kez kupa kaldıran Jamie Carragher, çocukluğunda tuttuğu takım olan Everton ile oynanan Merseyside derbilerine farklı bir motivasyonla çıkıyordu. Kırmızılar'la unutulmaz bir kariyere imza atan Carragher'ın hikayesini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan ve dokuz kez kupa kaldıran Jamie Carragher, çocukluğunda tuttuğu takım olan Everton ile oynanan Merseyside derbilerine farklı bir motivasyonla çıkıyordu. Kırmızılar'la unutulmaz bir kariyere imza atan Carragher'ın hikayesini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Jamie Carragher'ın Merseyside Derbileri Tutkusu

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kadir Topbaş Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Türkan Şoray Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jamie Carragher'ın Merseyside Derbileri Tutkusu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:24:52. #1.16#
title