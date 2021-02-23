Jamie Carragher'ın Merseyside Derbileri Tutkusu
23.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:22
Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan ve dokuz kez kupa kaldıran Jamie Carragher, çocukluğunda tuttuğu takım olan Everton ile oynanan Merseyside derbilerine farklı bir motivasyonla çıkıyordu. Kırmızılar'la unutulmaz bir kariyere imza atan Carragher'ın hikayesini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan ve dokuz kez kupa kaldıran Jamie Carragher, çocukluğunda tuttuğu takım olan Everton ile oynanan Merseyside derbilerine farklı bir motivasyonla çıkıyordu. Kırmızılar'la unutulmaz bir kariyere imza atan Carragher'ın hikayesini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout