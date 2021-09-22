James Rodriguez'den sürpriz tercih! Kariyerine Katar'da devam edecek
Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı James Rodriguez, Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'a transfer oldu. Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol ve 5 asist katkısı vermişti.
Transfer döneminde Başakşehir'in de gündemine gelen James Rodriguez, sürpriz bir karara imza atarak Katar'ın yolunu tuttu.
REAL MADRID'E 75 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Katar ligi ekibi Al Rayyan, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağladığını duyurdu. Dünyaca ünlü orta saha 2014 yılında 75 milyon euroya Real Madrid'e transfer olmuştu. 2020 yılında ise bonservissiz şekilde Everton'a gitmişti.
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