Heyecanlandıran James ihtimali! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig devine göz kırpıyor - Haberler

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Heyecanlandıran James ihtimali! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig devine göz kırpıyor

Diğer - Spor
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Katar ekiplerinden Al Rayyan'da forma giyen James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek. İspanyol basını, James'in Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Al-Rayyan SC'de forma giyen yıldız oyuncu James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

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Ajansspor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı haberde;Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

orge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu, rekabetçi bir takımda oynamak istiyorum" dedi.

Diğer - Spor

James Rodriguez, Galatasaray, Spor, Haberler

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