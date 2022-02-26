Heyecanlandıran James ihtimali! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig devine göz kırpıyor

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Al-Rayyan SC'de forma giyen yıldız oyuncu James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

GALATASARAY İHTİMALİ

Ajansspor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı haberde;Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

AYLIK MAAŞI ÇOK YÜKSEK

orge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

"MÜZESİ DOLU TAKIM İSTİYORUM"

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu, rekabetçi bir takımda oynamak istiyorum" dedi.

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