Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ

Polonyalı tecrübeli kanat oyuncusu Jakub Blaszczykowski'nin Polonya devi Wisla Krakow ile arasında çok özel bir bağ var. Profesyonel kariyerine Wisla Krakow ile başlayan Blaszczykowski, gösterdiği muhteşem performansla takımını şampiyonluğa taşıdıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla Avrupa futbolunun elit kanat oyuncularından biri haline geldi. Wisla Krakow'un maddi olarak sıkıntılar çektiği dönemde Wolfsburg ile olan sözleşmesini sona erdiren Kuba, Wisla Krakow'a ücretsiz transfer olarak eski kulübünü başarılara taşımaya devam ediyor.