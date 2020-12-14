Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ

14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:15

Polonyalı tecrübeli kanat oyuncusu Jakub Blaszczykowski'nin Polonya devi Wisla Krakow ile arasında çok özel bir bağ var. Profesyonel kariyerine Wisla Krakow ile başlayan Blaszczykowski, gösterdiği muhteşem performansla takımını şampiyonluğa taşıdıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla Avrupa futbolunun elit kanat oyuncularından biri haline geldi. Wisla Krakow'un maddi olarak sıkıntılar çektiği dönemde Wolfsburg ile olan sözleşmesini sona erdiren Kuba, Wisla Krakow'a ücretsiz transfer olarak eski kulübünü başarılara taşımaya devam ediyor.

Polonyalı tecrübeli kanat oyuncusu Jakub Blaszczykowski'nin Polonya devi Wisla Krakow ile arasında çok özel bir bağ var. Profesyonel kariyerine Wisla Krakow ile başlayan Blaszczykowski, gösterdiği muhteşem performansla takımını şampiyonluğa taşıdıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla Avrupa futbolunun elit kanat oyuncularından biri haline geldi. Wisla Krakow'un maddi olarak sıkıntılar çektiği dönemde Wolfsburg ile olan sözleşmesini sona erdiren Kuba, Wisla Krakow'a ücretsiz transfer olarak eski kulübünü başarılara taşımaya devam ediyor.

Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ

Kaynak: Dugout

İlgili Haberler

Elazığ İl Özel İdare, Nuran Tutsak'ı kadrosuna kattı
Elazığ İl Özel İdare, Nuran Tutsak'ı kadrosuna kattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 Botaş: 95
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 Botaş: 95
PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı
PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Hulusi Akar Mustafa Varank
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Erkek İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:30:08. #1.14#
title