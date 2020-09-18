Jailson kimdir? Jailson Marques Siqueira hangi takımda oynuyor? Jailson Marques Siqueira maaşı ne kadar, piyasa değeri nedir?
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Jailson kimdir? Jailson Marques Siqueira hangi takımda oynuyor? Jailson Marques Siqueira maaşı ne kadar, piyasa değeri nedir?

Fenerbahçe, 2018 yılında transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Brezilya'nın Gremio takımından Jailson Marques Siqueira'yı kadrosuna katmıştı.

Jailson kimdir? Jailson Marques Siqueira hangi takımda oynuyor? Jailson Marques Siqueira maaşı ne kadar, piyasa değeri nedir?
18.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:43

Fenerbahçe, 2018 - 2019 transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Brezilya'nın Gremio takımından Jailson Marques Siqueira'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

JAILSON KİMDİR?

Transfer döneminde hız kesmeden pek çok ismi bünyesine katan Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'nun 25 yaşındaki futbolcusu Jailson'u kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Ön libero bölgesinde görev yapan genç futbolcu takımıyla birlikte 2018 senesinde 30 maça çıktı ve 2 gole imza attı.

Brezilya Serie A'nın 14. haftası oynanırken yetenekli futbolcu takımı adına 980 dakika sahada mücadele etti.

En son Libertadores Kupası'nda oynanan Estudiantes maçında forma şansı bulan Jailson, bu mücadelede yüzde 93 isabet oranıyla 53 pas yapıp, 3 şut atarken 10 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı.

Kariyerinde daha önce Gremio ve Chapecoense'de oynayan Jailson, çubuklu formayla Süper Lig'de toplam 46 maça çıkıp rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Jailson kimdir? Jailson Marques Siqueira hangi takımda oynuyor? Jailson Marques Siqueira maaşı ne kadar, aldığı fiyat nedir?

JAILSON HANGİ AYAK | JAILSON MEVKİ

1,87 m boyunda olan Jailson, orta saha - önlibero mevkinde oynar ve sağ ayak ile oynar.

JAILSON'IN MAAŞI NE KADAR?

Güncel piyasa değeri

3.00 mil. € Forum

En yüksek piyasa değeri

5.50 mil. € - 4 Eki 2019

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