Jack Grealish rekor bonservisle Manchester City'de! Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödenecek
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Jack Grealish rekor bonservisle Manchester City'de! Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödenecek

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Manchester City, Aston Villa'dan Jack Grealish'i 100 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladı. 6 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz futbolcu, Premier Lig tarihinde en fazla bonservis ödenen oyuncu olarak tarihe geçti.

Manchester City, Jack Grealish'i kadrosuna katarak bonservis rekoru kırdı. Premier Lig devi, Aston Villa'ya İngiliz futbolcu için 100 milyon sterlin ödedi.

MANCHESTER CİTY'DE 10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Manchester City, Aston Villa'dan Jack Grealish'le 6 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer için 100 milyon sterlin ödeyen City, Premier Lig'de bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis rekorunu da kırdı. İngiliz futbolcu, Manchester City'de 10 numaralı formayı giyecek.

Jack Grealish rekor bonservisle Manchester City'de! Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödenecek
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