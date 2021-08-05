Jack Grealish rekor bonservisle Manchester City'de! Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödenecek

Manchester City, Aston Villa'dan Jack Grealish'i 100 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladı. 6 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz futbolcu, Premier Lig tarihinde en fazla bonservis ödenen oyuncu olarak tarihe geçti.