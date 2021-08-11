İzmirspor'da Ali Metin dönemi
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İzmirspor'da Ali Metin dönemi

İzmirspor'da Ali Metin dönemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'da teknik direktörlük görevine Ali Metin getirildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'da teknik direktörlük görevine Ali Metin getirildi. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Nedim Topaloğlu, Başkanvekili Ömer Akar, Asbaşkanlar Doğukan Baş ve Hakan Akar, Futbol Şube Sorumlusu Özkan ile Ali Metin katıldı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Ali Metin'in yardımcılıklarını Ahmet Yakak ve Metin Kılıç'ın yapacağı belirtildi. UEFA-Pro lisans sahibi 56 yaşındaki teknik adam, 2019-20 sezonunda da İzmir temsilcisinde görev yapmıştı.


İzmirspor'da Ali Metin dönemi
İzmirspor'da Ali Metin dönemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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