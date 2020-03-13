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İzmirliler, kolonya sırasına girdi

İzmirliler, kolonya sırasına girdiTÜRKİYE'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, İzmir'de bulunan bir kolonya satış mağazası önünde metrelerce kuyruk oluştu.

13.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:03
İzmirliler, kolonya sırasına girdi

İzmirliler, kolonya sırasına girdi

TÜRKİYE'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, İzmir'de bulunan bir kolonya satış mağazası önünde metrelerce kuyruk oluştu. Bunun üzerine firma, satışları her kişiye bir litre kolonya vererek sınırlandırdı.

Ülkemizde görülen Koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar, kolonyalara ve el dezenfektanlarına akın etti. İzmirli vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde Konak'ta bulunan bir kolonya satış mağazasının önünde metrelerce kuyruklar oluşturdu. Litresi 25 TL'den satılan kolonyalara, ilginin fazla olması sebebiyle satışlarda sınırlamaya gidildi. Her müşteriye yalnızca bir litre kolonya satılırken, içeride olası bir izdiham yaşanmaması için müşteriler mağazaya üçer üçer alınmaya başlandı. Dışarıda bazı esnafların fiyatlarda fırsatçılık yaptıklarını belirten vatandaşların büyük çoğunluğu ise kolonya sırası beklemeyi dert etmediklerini söyledi. Kolonya alan vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu.

'FIRSATÇILIK YOK, SIRA VAR'

Bir buçuk saat sıra bekledikten sonra kolonya alabildiğini belirten Hüdayi Çetin (65), "Virüse karşı tedbir almaya çalışıyoruz. Bir buçuk saat süren mücadelenin ardından kolonyamızı da aldık. Aynı kolonyayı başka dükkanlara 50 liradan satıyorlar. Maske ve el dezenfektanlarında da bu fırsatçılığı yapan var. Ben böyle bir durumla karşılaşırsam mobil uygulamadan şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Bazı esnafların fırsatçılık yaptığını belirten Hüseyin Kabadayı (54), "Burada fırsatçılık yapılmıyor ve aslında kuyruğun asıl sebebi de bu. Kemeraltı'nda aynı kolonyalar daha fahiş fiyatlara satılıyor. Devletimiz buna da el attı. Şikayet mercilerine fırsatçıları şikayet etmeliyiz. Telefonuma bakanlığın uygulamasını indireceğim ve fırsatçılık yapanları ben de şikayet edeceğim" dedi.

Geçmiş yıllarda farklı ürünler için kuyruğa girdiklerini aktaran Mehmet Güneş (66), ilk kez kolonya için sıraya girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sabahın erken saatlerinde kolonya almak için geldim ve aldığım için mutluyum. Virüs ile etkili olduğuna inanıyoruz ve tüm ev halkı olarak kullanacağız. 1970'li yıllarda kuyruklarda çok dolaştım. Aklınıza ne gelirse hep kuyruğa girip alırdık. Ancak kolonya için kuyruğa gireceğim aklıma gelmezdi. Hayatta her şey olabiliyor" şeklinde konuştu.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Cengiz Kocabaşı (70) ise virüsün kendisini korkutmadığını ifade ederek, "Bayramdan önce genellikle kolonya için sıra olurdu ancak bugün sıra olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben virüsten dolayı değil, evde kolonya bittiği için gelmiştim. Çünkü bu virüsten korkmuyorum" dedi.

'KADİM DOSTUMUZU TERK ETMEMELİYİZ'

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi, ilaç ve kozmetik firmasının sahibi, eczacı Enver Olgunsoy, koronavirüs tehdidi nedeniyle satışlarında patlama yaşanan kolonyanın Türk halkından hıncını aldığını öne sürerek bundan sonra Türk halkının kadim dostunu daha çok seveceğini dile getirdi. Olgunsoy, "Kolonya kullanımı içinde alkol olması nedeniyle düşüşe geçmişti. Halbuki alkol İslam'da içildiği zaman sıkıntı yaratır. Türk halkı kolonyayı misafir karşılama ritüelinde baş köşeye koymuştur. Nereye giderseniz gidin elinize kolonya dökülür. Nedeni çok eskilere dayanır. Kolonya hiçbir ülkede Türkiye kadar sevilmez. Bugün bile bu gerçek. Kadim dostumuzu terk etmemeliyiz" dedi.

Kolonyada yüzde 60 oranından itibaren alkol bulunduğunu kaydeden Olgunsoy, kozmetik yönetmeliğine göre daha az miktarda alkol içeremeyeceğine dikkat çekti. Alkol yokluğu nedeniyle dezenfektan da yapamadıklarını anlatan Olgunsoy, "Kolonya nedeniyle alkol bitmiş değil. El dezenfektanları yaparken kolonya bitti. Kolonyanın bir suçu yok. Raflarda yüksek fiyatla satılmasını doğru bulmuyorum. Yüksek fiyatlı alkolle ürün yapılmadı. Onlar eski ürün eski fiyatla satılmalı. Kolonyayı terk etmemeliyiz. Her zaman yararlı. Hastanede bakteriler var. Bunları öldürmek için hep kolonya götürülür" diye konuştu. Kolonyanın ilk olarak İzmir'de üretildiğini hatırlatan Enver Olgunsoy, koronavirüs nedeniyle satışları artan ve esnafın tedarikte zorlandığı kolonyanın yeniden raflarda görülme sıklığının artması için en az 6 aya ihtiyaç olduğunu savundu.

Olgunsoy şöyle konuştu:

"Tüm dünyada bitti alkol. Olanlar da yüksek fiyatla veriyor. Alkol bulununca kolonya yeniden yapılacaktır. Dolayısıyla kolonyanın raflardaki sıklığının artması 5-6 ay sürer."

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İzmirliler, kolonya sırasına girdi

Kaynak: DHA

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İzmirliler, kolonya sırasına girdi

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