İzmirli güreşçi Adem Burak Uzun'dan büyük başarı - Haberler Spor
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İzmirli güreşçi Adem Burak Uzun'dan büyük başarı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmirli güreşçi Adem Burak Uzun'dan büyük başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Adem Burak Uzun, ülkemize uluslararası alanda madalya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Adem Burak Uzun, ülkemize uluslararası alanda madalya getirdi. Adem Burak Uzun, Sırbistan'ın Belgrad kentindeki U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İzmirli genç sporcu, Belgrad'ta başlayan U23 Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Organizasyonda 55 kilogramda mindere çıkan Adem Burak Uzun, üçüncülük maçında Kazakistanlı rakibi Arslan Abdurakhmanov'u 4-0 öndeyken tuşla yenerek Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyayı boynuna taktı.


İzmirli güreşçi Adem Burak Uzun'dan büyük başarı

İzmirli güreşçi Adem Burak Uzun'dan büyük başarı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

 Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

 Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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