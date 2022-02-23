İzmir Ticaret Borsası meclisinde enerji fiyatları ele alındı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, son 5 yılda enerji ithalatının dış ticaret açığının yüzde 80'nini oluşturduğunu belirterek, "Bu açığı karşılamak için gerekli paranın döviz piyasalarında yarattığı negatif etkiyi de düşündüğümüzde enerji üretiminin ne kadar önemli olduğu çok daha net ortaya çıkıyor." dedi.

Borsa'nın şubat ayı meclis toplantısı çevrim içi düzenlendi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestelli, küresel piyasaların temel gündeminin Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik olduğunu kaydetti.

Bu gerginliğin emtia piyasalarında öncelikle enerji ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Kestelli, buna bağlı olarak petrol fiyatlarının 95 doların üzerine çıktığını, doğalgaz fiyatlarında da benzer gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Kestelli, enerjideki fiyat artışının üretim maliyetlerine yansıdığını aktararak, boyutları ve etkileri farklı oranlarda olsa da yüksek üretim maliyetlerinin tüm ülkelerde enflasyon sorununu beraberinde getirdiğini kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki artışın bir diğer sonucunun da dış ticaret dengesine negatif etki ederek dövize olan ihtiyacı artırması olduğunu ifade eden Kestelli, şöyle konuştu:

"Örneğin enerji ithalatı için harcadığımız tutar son 5 yılda 203 milyar dolar oldu. Aynı dönemdeki toplam dış ticaret açığımız ise 253 milyar dolar. Kısacası son beş yılda enerji ithalatımız dış ticaret açığının yüzde 80'nini oluşturuyor. Bu açığı karşılamak için gerekli paranın döviz piyasalarında yarattığı negatif etkiyi de düşündüğümüzde enerji üretiminin ne kadar önemli olduğu çok daha net ortaya çıkıyor. Bu nedenle yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarımızı artırmamız orta ve uzun dönemde ülkemiz için büyük önem taşıyor."

Kestelli temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin de "Temel gıda ürünleri özellikle düşük gelir gruplarının harcamalarında bütçelerinin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. KDV indirimi vatandaşın harcama bütçelerini olumlu anlamda etkilemesi açısından çok faydalı olacaktır. KDV indiriminin tüketicilerimize sağlayacağı doğrudan etkilerinin yanında, orta ve uzun dönemde ilgili gıda sektörlerimize de dolaylı olarak olumlu etkilerinin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Potansiyelimizi değere çevirebiliriz"

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de ithal doğal gaz ile başa çıkmak için elektrik fiyatlarının yükseltildiğini anlatarak, halbuki Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları ile ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Bu konuda destekleme sisteminin tekrar gözden geçirilerek yenilenmesini ve lisanslama sürecinin eskisi gibi proje geliştirme olarak kolaylaştırılmasını talep eden Kocagöz, "Potansiyelimizi ancak doğru hamlelerle bir değere çevirebiliriz. Diğer taraftan tarımda ve tarımsal üretimde yenilenebilir kaynakların mümkün olduğunca çok kullanımı için gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. Sulama sistemleri ile bu desteğin başlatılmış olması çok olumlu. Ancak kapsam genişletilerek ve kolaylaştırılarak tüm tarımsal üretim ve işleme yatırımlarına da verilmeli." diye konuştu.