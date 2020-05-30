İzmir'de sokaklar boş kaldı, körfezde deniz canlıları gün yüzüne çıktı
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İzmir'de sokaklar boş kaldı, körfezde deniz canlıları gün yüzüne çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İzmir'de, sokaklar boş kalırken İzmir Körfezi'ndeki deniz canlıları suyun berraklığı sayesinde gözle görülür bir hal aldı.

İzmir'de sokaklar boş kaldı, körfezde deniz canlıları gün yüzüne çıktı
30.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:15

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İzmir'de, sokaklar boş kalırken İzmir Körfezi'ndeki deniz canlıları suyun berraklığı sayesinde gözle görülür bir hal aldı. Zehirli bir tür olarak bilinen pusula denizanası ise deniz canlıları arasında dikkat çekti.

Korona virüs salgınında 1 Haziran tarihinde başlayacak normalleşme süreci öncesinde, virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İzmir'de caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ve belediye görevlileri haricinde kimsenin dışarıda bulunmadığı İzmir'de, kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Kordon Boyu da sessizliğe büründü.

İzmir Körfezi'nde zehirli denizanası görüldü

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber deniz trafiğinin de olmadığı İzmir Körfezi'nde kirlilik oranı gözle görülür bir şekilde düştü. İzmir Körfezi'nin kıyılarında balıklar, yengeçler ve denizanaları suyun berraklığıyla adeta gün yüzüne çıktı. Denizanalarının arasında ise pusula denizanası olarak bilinen zehirli bir tür dikkat çekti. Kahverengi ve kırmızı renklerindeki bu deniz canlısı, görüntüsüyle mantarı andırıyor. Uzmanların 'temastan kaçının' uyarısını yaptığı pusula denizanası; Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizi'nde de görülebiliyor. Temas halinde ciltte kalıcı yara izleri, nefes darlığı ve hayati tehlikeye de yol açabileceğini belirtilen bu türün, ölü dahi olsa zararlı kapsüllerindeki zararlı etkisinin 48 saate kadar devam edebileceği ifade ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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