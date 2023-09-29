Çin'de Şeftali Çiçeği Denizanası Bulundu

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Heyuan bölgesinde bulunan Wanlu Gölü Manzara Alanı personeli, türüne az rastlanır şeftali çiçeği denizanasını tespit etti. Şeftali çiçeği denizanası, suyun kalitesi konusunda son derece hassas olan bir tatlısu türüdür ve biyolojik evrimin yaşayan bir tanığı olarak bilinir. Wanlu Gölü, tüm yıl boyunca ulusal düzeyde birinci sınıf yüzey suyu standartlarını korumasıyla ünlüdür.

Denizanasının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Heyuan bölgesinde bulunan Wanlu Gölü Manzara Alanı personeli yakın zamanda rutin devriye görevi sırasında türüne az rastlanır şeftali çiçeği denizanası tespit etti.

Genellikle "suyun dev pandası" olarak anılan şeftali çiçeği denizanası, suyun kalitesi konusunda son derece hassas olan bir tatlısu türü ve birkaç yüz milyon yıl öncesine kadar giden biyolojik evrimin yaşayan bir tanığı olarak biliniyor.

Çin'in güneyindeki en büyük göl olan Wanlu Gölü, tüm yıl boyunca ulusal düzeyde birinci sınıf yüzey suyu standartlarını korumasıyla ünlüdür.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)