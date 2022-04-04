TÜDAV uyardı, işte tehlikeli denizanaları

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan (TÜDAV), özellikle son günlerde sahile vuran ve görüntüleri ile endişe yaratan denizanaları konusunda uyarılarda bulunularak 'Ya Yakarsa Projesi'ni hatırlatılıp denizanası türlerine dikkat çekildi. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara'da kayıtlara geçen 18 türün olduğu, bazılarının zehirli, bazılarınsa balıkçılık ve deniz ekosistemi açısından büyük tehlike taşıdığı belirtildi.

TÜDAV'ın Ulusal Denizanası ve Benzeri Türler İzleme Programı'nın Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de görülen ve birçoğu zehirli olan denizanaları ile ilgili yürütülen 'Ya Yakarsa Projesi' kapsamında birçok denizanasının kaydı oluşturuldu. Dünyanın birçok yerinde de görülmekle beraber Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara'da toplam 18 tür denizanası ile 5 tür denizanası benzeri jelatimsi tür bulunuyor. Bu türlerden bazıları zehirli, bazıları da özellikle balıkçılık ve deniz ekosistemi açısından büyük tehlike taşıyor.

*Aurelia aurita (Ay denizanası): Ege, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de bulunur, zehirsiz fakat yüzlercesi hatta binlercesi bir arada sığlık yerlerde yayılış gösterir. Ağ atımı zorlaştığından balıkçılık olumsuz etkilenmektedir. Geniş sığ alanlarda yaşayanları, fırtınalarla karaya vurduklarından sahillerde hem görüntü hem de çürümeleri esnasında kötü koku yayarlar.