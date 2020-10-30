İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
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İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak

30.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:31
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası Çiğli ve Güzelbahçe ilçelerinde hizmet veren bir otelin işletmecisinden örnek bir davranış geldi. Savaş Gürleyen isimli işletmeci, depremde evleri hasar gören vatandaşların otellerinde ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

İzmir'deki depremin ardından birçok vatandaşın evi yıkılırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Vatandaşlar el birliğiyle enkaz altında kalanlar için mücadele veriyor.

ÇİĞLİ VE GÜZELBAHÇE'DEKİ OTELDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Tüm Türkiye'nin dualarıyla yanında olduğu İzmir'de esnaf da depremzedeler için yardım elini uzatmış durumda. Çiğli ve Güzelbahçe ilçelerinde hizmet veren bir otel, depremde evleri yıkılanları ücretsiz olarak ağırlayacaklarını duyurdu.

İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak

DEPREMZEDELERİ ÜCRETSİZ OLARAK AĞIRLAYACAK

Otelin işletmecisi olan Savaş Gürleyen Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, sokakta kalan depremzedeleri otele davet etti.

Gürleyen açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir'de evleri hasar gören vatandaşlarımız otelimizde ücretsiz konaklayabilir. Çiğli ve Güzelbahçe'deki şubelerimizde. 0535 625 55 74 bu numaradan bana ulaşın. Allah yardımcımız olsun."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA ÜCRETSİZ AĞIRLAMIŞTI

Savaş Gürleyen isimli işletmeci koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına da otelini ücretsiz olarak açmıştı. Bu girişimi nedeniyle Gürleyen'e İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası tarafından Onur Belgesi verilmişti.

İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
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