İzmir'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 370 bin liralık destek
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İzmir'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 370 bin liralık destek

21.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:54
İzmir'de amatör spor kulüplerine 2 milyon 370 bin liralık destek

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 273 amatör spor kulübüne 2 milyon 370 bin liralık yardımda bulunuldu.

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 273 amatör spor kulübüne 2 milyon 370 bin liralık yardımda bulunuldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Halkapınar'daki Cimnastik Salonunda antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

Burada milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak ile bir süre sohbet eden Köşger, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde amatör spor kulüplerine destek törenine katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, 2020'de Türkiye'nin jimnastikte çok güzel başarılara imza attığını, şampiyon sporcuları antrenman sahasında ziyaret ettiğini belirtti.

Köşger, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporun temeli de amatör spor. Amatör ruhla yapılması çok önemli. Her yaştaki insanımızın sağlıklı olmasını sağlayacak olan da amatör ruhla yapılan bireysel sporlardır." dedi.

Devlet olarak sporu her zaman desteklerini belirten Köşger, "Bugün 273 amatör spor kulübüne 2 milyon 370 bin liralık temsili çek takdim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Amatör ruhla spora devam." diye konuştu.

Köşger'e ziyaretinde Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kadri Yatkın da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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