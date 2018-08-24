İzinciler İsyan Etti: Daha Hollanda'ya Gideceğiz

ÖĞLE saatlerinde çift sıra 6 kilometre olan kuyrukta saatlerce bekleyen gurbetçiler, gece yarısı da durum değişmeyince araçlarının kornalarına basarak durumu protesto etti.

Yaklaşık 8 saatte Kapıkule gümrüğünün kapısına kadar geldiğini anlatan Bayram Koç, "Kuyrukta çok zorlandık, bizim ricamız buna bir çözüm bulsunlar. Çoluk çocuklu insanlar var, hepsine yazık. Diğer gümrüklerde de bekleyeceğiz. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum. Daha Hollanda'ya gideceğiz" dedi.

Almanya'ya dönmek için yola çıkan Murat Mert ise, "Çok güzel bir izin geçirdik ama gümrüğe gelince takıldık. 8 saattir bekliyoruz, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bulgar tarafından bırakmıyorlarmış, inşallah kısa sürede çözüm olur bu kuyruklara" diye konuştu.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği de su dağıtımı ve seyyar tuvalet hizmeti ile kuyruktaki vatandaşlara yardımcı oluyor.