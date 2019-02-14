İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, "(Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı) Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." dedi.