İVME Paketi, sanayicilere anlatıldı
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır" dedi.
21.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:21
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com