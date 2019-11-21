İVME Paketi, sanayicilere anlatıldı

21.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:21

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır" dedi.