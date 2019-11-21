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İVME Paketi, sanayicilere anlatıldı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır" dedi.

21.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:21
İVME Paketi, sanayicilere anlatıldı

ASO Başkanı , "Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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