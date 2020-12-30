Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı
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Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı

30.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:45
Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı

Alman ekibi Werder Bremen'in doktorları tarafından yüksek dozda ağrı kesici verilen ve buna bağlı böbrek yetmezliği yaşayan Ivan Klasnic, eski takımına açtığı davayı kazandı. Werder Bremen, Klasnic'e 4 milyon euro tazminat ödeyecek.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, eski futbolcusu Ivan Klasnic'e 4 milyon euro tazminat ödeyecek.

Hırvat futbolcu, Werder Bremen'de oynadığı dönemde kulüp doktorları tarafından yüksek dozda ilaç almış ve bu sebepten dolayı böbrek yetmezliği yaşamıştı.

Üç kez böbreği için nakil operasyonu geçiren Klasnic'in futbol kariyeri de sona ermişti.

Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ivan Klasnic, bu durumun ardından Werder Bremen'e tazminat davası açarken Alman ekibi ve Klasnic arasındaki 14 yıllık mahkeme süreci son buldu.

Mahkeme sonucunda Werder Bremen, Ivan Klasnic'e 4 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti.

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakan Klasnic, şu anda Hamburg'da yaşıyor ve menajerlik görevi yapıyor.

Haber Yorumları (1)
FB: ama orası almanya
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