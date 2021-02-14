İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyapsor sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. Ev sahibi takım ligde 6 maç sonra kazandı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Sekidika, Konyaspor formasıyla ilk golünü attı.
Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.
İLHAN PALUT İLK LİG MAÇINDA 3 PUANA ULAŞTI
Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımıyla ilk maçında galibiyete ulaşmış oldu.
Bu sonucun ardından ligde 6 maç sonra kazanan Konyaspor, 27 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 18 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Konyaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.