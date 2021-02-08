İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı

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Beşiktaş'a 1-0 yenilen İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamla sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini belirtti.

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'a 1-0 yenilmelerinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ille yollar ayrıldı.

"KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA SÖZLEŞME SONA ERDİRİLDİ"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon oynadığı 22 maçta sadece 6 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, sadece 24 puan toplayabilmişti.