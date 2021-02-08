İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı
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İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı

08.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:38

Beşiktaş'a 1-0 yenilen İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamla sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini belirtti.

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'a 1-0 yenilmelerinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ille yollar ayrıldı.

"KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA SÖZLEŞME SONA ERDİRİLDİ"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon oynadığı 22 maçta sadece 6 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, sadece 24 puan toplayabilmişti.

İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı
Haber Yorumları (3)
HASANN: kulüpler başarısızlıklarını teknik direktörden çıkarıyorlar
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
KONYA: DOĞRU BİR KARAR. BEŞİKTAŞ KARŞISINDA RESMEN AMATÖR TOP OYNATTI. BEŞİKTAŞ ALDIM DİYE SEVİNMESİN, KONYASPOR ARMAĞAN ETTİ.
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MAMAFİ: KONYA NE OYNADIKİ ARMAGAN ETTİ KARDEŞ 70 DK 10 KİŞİ OYNAYAN TAKIMIN KALECİSİ YERE YATMADI
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