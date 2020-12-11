İttifak Holding Konyaspor'da tek hedef 3 puan
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İttifak Holding Konyaspor'da tek hedef 3 puan

11.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:51
İttifak Holding Konyaspor'da tek hedef 3 puan

İTTİFAK Holding Konyaspor, Ankaragücü'nü mağlup ederek ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

İTTİFAK Holding Konyaspor, Ankaragücü'nü mağlup ederek ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Konyaspor'da dış menisküsünden ameliyat olan Musa Çağıran ile Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları devam ediyor. Farouk Miya'nın ise tedavisi tamamlandı. Diğer taraftan, yeşil-beyazlı ekipte bu hafta yapılan PCR testinde ise 1'i futbolcu 3 kişide koronavirüs saptandı.Konyaspor'un Ankaragücü karşısına şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim, Shengelia, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Daci.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:54:00. #1.14#
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