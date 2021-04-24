İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İLHAN PALUT: PUAN OLARAK KONFOR ALANI OLUŞTURAMADIK

Ligde az bir zaman kaldığını ve kendilerine henüz puan olarak konfor alanı oluşturamadıklarını dile getiren İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Onun için mutlaka kanzanmak isteğiyle hazırlandığımız bir karşılaşmaydı Hatayspor maçı. Rize maçında aldığımız kötü mağlubiyeti de burada puanın dışında telafi ederek moral, motivasyon ve kendiğine güven anlamında yol kat etmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Topa sahip olan, hücüm denemeleri yapan takım Konyaspor'du. 3 maçtır hücüm verileri anlamında takımımda çok büyük gelişme var. Ceza sahasında topla buluşmalar, şut sayıları, hücumsal anlamda etkinliğimiz çok fazla ama maalesef bugün bunu bir golle taçlandıramadık. Lig entresan 3-4 gün sonra İstanbul'da bir maçımız var. Baktığımız zaman hiç bir takımın ne sevinmeye ne de üzülmeye vakti yok. Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular. Üstüne birde Ramazan ayı. Oruç tutmaya devam etmek isteyen ve bizim saygı duyduğumuz oyuncular, bunların hepsi birleşince lig gerçekten herkes için zor bir hal alıyor. Ama puansal anlamda rahatlığı en kısa zamada yakalamaya çalışacağız. Her defasında bir an önceki maçı da fırsat olarak görüyoruz" dedi.ÖMER ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI İKİ TAKIM İÇİN DE 1 PUANDI

Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan ise "Pozisyon zengiliği az olan bir maçtı. 2 takım da fazla pozisyona girmedi. Takım olarak, takım savunmasını çok iyi yaptık. Rakibe ne alan ne de pozisyon verdik. Maçın hakkı iki takım içinde 1 puandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ali Koç Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:43:10. #1.14#

title