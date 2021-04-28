İttifak Holding Konyaspor: 1-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İttifak Holding Konyaspor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER - Haberler | Spor

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGALATASARAY: Muslera, Şener (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer, Etebo (Dk. 46 Taylan), Fernandes, Kerem (Dk. 76 Falcao), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Halil, Mohamed (Dk. 46 Babel)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Barış (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera, Şener (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer, Etebo (Dk. 46 Taylan), Fernandes, Kerem (Dk. 76 Falcao), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Halil, Mohamed (Dk. 46 Babel)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Barış (Dk. 83 Volkan), Adil, Ahmet, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 72 Musa), Sekidika, Rahmanovic, Shengelia (Dk. 72 Bytyqi), Kravets (Dk. 54 Cikalleshi)GOL: Dk. 87 Emre Akbaba (Galatasaray)SARI KARTLAR: Kravets, Barış (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'nın 87'nci dakikada attığı golle 4 maç sonra evinden galibiyetle ayrıldı.36'ncı dakikada Etebo'nun sağ kanata gönderdiği topta Şener, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Halil'e çıkardı. Halil'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.45+1'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Halil, topu yakınındaki Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in sol çaprazdan uzaktan sert şutunda kaleci Sehic topu sağ kale direği dibinden kornere çeldi.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.47'nci dakikada orta alanda topla buluşan Taylan'ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.53'üncü dakikada sağ kanatta Şener'in pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert şutunda Sehic'in dönen topu defans uzaklaştırmayı başardı.79'uncu dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin sol kanatta yerden sert ortasında altpas içinde arka direkte Cikalleshi müsait durumda topa dokunamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.87'nci dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in sert şutunda top kaleciden sekerek Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Altıpas içinde Emre'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.90'ıncı dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER

Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık
Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Derya Yanık Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:11:24. #1.14#

title