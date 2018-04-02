İTO Üyelerine 1,5 Milyar Liralık 'Nefes Kredisi' İçin Başvurular Başladı

İstanbul Ticaret Odası üyesi KOBİ'lerin 200 bin lira üst limitle yararlanabileceği 'Nefes Kredisi' için başvurular bugün başladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Oda üyesi KOBİ'lerin aylık 0.99 faiz/kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri Nefes Kredisi için başvuruları bugün almaya başladı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre İTO'nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar, toplam 1 milyar 500 milyon liralık kredi kullandıracak.

İTO üyeleri Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü açıklanan TOBB Nefes Kredisi'ni kullanmak için önce Oda merkezi, temsilcilikleri ya da İTO'nun mobil hizmet aracından 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir' ibareli Faaliyet Belgesi alacak.

"KOBİ'lere rahat bir nefes aldıracak"

İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi'nin devlet, finans sektörü ve iş dünyası işbirliğinin örnek projelerinden birini oluşturduğunu söyledi. Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kar payı itibariyle gerçek bir nefes kredisidir. Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük katkı sağlayacak ve KOBİ'lere rahat bir nefes aldıracak" dedi. - İSTANBUL