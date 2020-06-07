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Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi

Brescia ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Mario Balotelli'nin Galatasaray'a yakın olduğu iddia edildi. Balotelli ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.

07.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:53

İtalyan kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve sözleşmesi feshedilen İtalyan golcü Mario Balotelli, Galatasaray'a teklif edildi. İtalyan basını da anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı. Son kararı Fatih Terim verecek.

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen ve antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Balotelli, Galatasaray'a teklif edildi.

SON KARAR TERİM'İN

İtalyan golcünün ünlü menajeri Mino Raiola'nın sarı kırmızılı yönetimle temasa geçtiği belirlendi. Galatasaray yönetimi, bu sürpriz teklifi teknik direktör Fatih Terim'e iletti. Terim, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. Öte yandan İtalyan basını da anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı.

İtalyan forvet, bu sezon Brescia ile çıktığı 19 maçta 5 gol attı.

Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
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