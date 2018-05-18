İtalyanlar Duyurdu: Mandzukic Beşiktaş'a Transfer Olabilir

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Mario Mandzukic için İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

HIRVAT GOLCÜ BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLABİLİR

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi teknik direktör Massimiliano Allegri'nin sistemine uyum sağlayamayan Hırvat golcünün Siyah Beyazlı takıma transfer olabileceğini yazdı.

"MANDZUKİC'İN SON KULÜBÜ BEŞİKTAŞ OLABİLİR"

"Mandzukic'in son kulübü Beşiktaş olabilir" başlığıyla verilen haberde Kara Kartal'ın golcü futbolcuya forma giydirmeye hazır olduğu ifade edildi.

31 YAŞINDAKİ YILDIZIN SÖZLEŞMESİ 2020 YILINDA BİTİYOR

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan 31 yaşındaki yıldızın piyasa değeri tam 20 milyon euro olarak gösteriliyor.