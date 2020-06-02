İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın sosyal medyadan paylaştığı bikinili fotoğrafı görenleri mest etti.
02.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:14
İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili bir pozunu paylaştı.
Paylaştığı fotoğrafla takipçilerini adeta mest eden Macar model Varga, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.