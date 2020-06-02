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İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti

İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın sosyal medyadan paylaştığı bikinili fotoğrafı görenleri mest etti.

İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
02.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:14

İtalyan futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili bir pozunu paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafla takipçilerini adeta mest eden Macar model Varga, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
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