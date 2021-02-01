İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı
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İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı

01.02.2021 23:06 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:11
İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı

İtalya Serie A ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya teklifte bulundu. Konuyla ilgili konuşan Hırvat stoperin menajeri Uğur Avadan, gelen teklifi geri çevirdiklerini dile getirdi.

A Spor'a canlı yayınına telefonla bağlanan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Parma'dan teklif aldıklarını ancak gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.

31 yaşındaki Hırvat savunmacının menajeri Uğur Avadan, "Parma'dan teklif geldi ama Vida düşünmedi bile, Beşiktaş da reddetti. Vida hep 'Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamadan buradan ayrılmayı düşünmüyorum' dedi. Hiç düşünmedi ayrılığı." açıklamasını yaptı.

"VIDA FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAYI DÜŞÜNEBİLİR"

Domagoj Vida'nın planları hakkında konuşan Avadan, "Burada bırakma fikri çok güzel bir fikir, Vida da düşünebilir. Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyor. Aidiyet duygusu futbolcularda yüksektir ama Vida'da çok yüksek. Burada 1,5 senelik bir kontratı kaldı, çok ayrılmayı düşünmeyen, gittiği takımı benimseyen, başarılar isteyen bir oyuncu. Bu sene şampiyonluk yaşamak istiyor. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve Hırvatistan da yarı final, final görebilecek takımlardan. Vida, Beşiktaş'ta çok mutlu, İstanbul'u ve taraftarı çok seviyor, burada kalacağını düşünüyorum" dedi.

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