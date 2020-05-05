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İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
05.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:41

İtalyan basını Lazio'nun Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric için 20 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, İtalya yolcusu. İtalya'nın köklü kulübü Lazio, golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı istiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Lazio, Zenit'ten Artem Dzyuba, Genk'ten Ianis Hagi ve Real Zaragoza'dan Luis Suarez'in yanı sıra Vedat Muriç'i de transfer listesine ekledi.

20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Haberde Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da Kosovalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürülürken, Fenerbahçe Kulübü'nün bu futbolcu için ilk etapta belirlediği bonservis bedelinin ise 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

28 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon sarı lacivertli formayla lig ve kupa olmak üzere toplam 28 maça çıkan Kosovalı futbolcu, 15 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
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