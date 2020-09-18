Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı
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Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı forveti İtalya'da buldu. Sarı lacivertlilerin Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştığı haberi İtalyan basınında yer aldı.

Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı
18.09.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:16

Fenerbahçe forvet arayışlarına devam ediyor. Vedat Muriqi'in ayrılığı sonrası golcü transferi için girişimlerini sürdüren yönetim için İtalya'dan büyük iddia geldi. İtalyan basınına göre Udisene forması giyen Stefano Okaka 3 yıllığına sarı lacivertlilerle anlaştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.

8 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Deneyimli oyuncu, kariyerinde daha önce Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht ve Watford'da ter döktü.

Kaynak: İHA

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