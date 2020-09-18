Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı forveti İtalya'da buldu. Sarı lacivertlilerin Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştığı haberi İtalyan basınında yer aldı.
18.09.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:16
Fenerbahçe forvet arayışlarına devam ediyor. Vedat Muriqi'in ayrılığı sonrası golcü transferi için girişimlerini sürdüren yönetim için İtalya'dan büyük iddia geldi. İtalyan basınına göre Udisene forması giyen Stefano Okaka 3 yıllığına sarı lacivertlilerle anlaştı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.
8 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Deneyimli oyuncu, kariyerinde daha önce Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht ve Watford'da ter döktü.
Kaynak: İHA