Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı forveti İtalya'da buldu. Sarı lacivertlilerin Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştığı haberi İtalyan basınında yer aldı.

Fenerbahçe forvet arayışlarına devam ediyor. Vedat Muriqi'in ayrılığı sonrası golcü transferi için girişimlerini sürdüren yönetim için İtalya'dan büyük iddia geldi. İtalyan basınına göre Udisene forması giyen Stefano Okaka 3 yıllığına sarı lacivertlilerle anlaştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.

8 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Deneyimli oyuncu, kariyerinde daha önce Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht ve Watford'da ter döktü.

Kaynak: İHA