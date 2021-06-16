İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı
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İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı

İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada İtalya, İsviçre'yi de 3-0 geçerek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan İtalyanlar, 90 dakika yaptığı presle rakibini bunalttı. İsviçre pek fazla karşılık veremedi. Grubun son maçlarında İtalya ile Galler, Türkiye ve İsviçre kozlarını paylaşacak. İsviçre'nin kaybetmesiyle en iyi üçüncülük için iddiamız devam etti. Gruptan çıkma hedefiyle bir kader maçı daha oynayacağız.

İtalyanlar işini şansa bırakmıyor. Grupta ilk karşılaşmada Milli Takımımız karşısında üstün futboluyla galip gelen İtalyanlar, İsviçre'yi de aynı skorla mağlup etti. Gök Mavili takım, İsviçre'ye maçın başından sonuna kadar ölümcül pres yaptı. İsviçreliler'in kaleye gittiği anlar zor görüldü.

YİNE AYNI TARİFE

İtalyanlar ilk yarıda İsviçre'yi topun peşinden koşturarak yordu. İkinci yarıda her alanda pres yaptı. Farkı daha da artırabilecek pozisyonlar yakaladılar ama bunlar kaçtı. Grubun son maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Bizim maçımız Bakü'de, İtalya-Galler karşılaşması ise Roma Olimpiyat Stadı'nda.

Gruptaki puan durumu:

İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı
Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı
Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı
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