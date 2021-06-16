İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı

Milli Takım'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada İtalya, İsviçre'yi de 3-0 geçerek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan İtalyanlar, 90 dakika yaptığı presle rakibini bunalttı. İsviçre pek fazla karşılık veremedi. Grubun son maçlarında İtalya ile Galler, Türkiye ve İsviçre kozlarını paylaşacak. İsviçre'nin kaybetmesiyle en iyi üçüncülük için iddiamız devam etti. Gruptan çıkma hedefiyle bir kader maçı daha oynayacağız.