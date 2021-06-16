İtalya maçında tepki gören spikerler Galler maçında da mikrofonun başında
A Milli Takımımız'ın bu akşam 19.00'da Galler ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranında olacak. Bu mücadelede İtalya maçında olduğu gibi Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik anlatım yapacak.. Fakat İtalya maçındaki anlatım futbolseverlerden büyük tepki çekti. Milli Takım için yapılan benzetmeler ve maç içindeki kararların yanlış anlatıldığı yönelik eleştiri yağdı. Sosyal medya ve TV kanallarında uzun süre bu iki isim tartışıldı.
Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik, İtalya maçının ardından Galler maçında da mikrofonun başında. Futbolseverlerin büyük tepki göstermesi üzerine Milli maça verilmesi beklenmeyen bu isimlerin yeniden görev alması sürpriz oldu. İtalya maçındaki anlatımları eleştirilen Arıkan ve Özçelik, sosyal medyada ve ana akım kanallarında tartışma konusu olmuştu. İkilinin Galler maçını nasıl anlatacağı ise merak konusu oldu.
SKORU YANLIŞ SÖYLEDİ
Erdoğan Arıkan, 3-0 kaybedilen maçın bitişinde 'Türkiye 3-0 İtalya' diyerek gündemin zirvesine çıkmıştı. Öte yandan mücadele TRT 4K'dan da naklen yayınlanacak. TRT 4K'daki maçı Necati Telli tek başına anlatacak.