İtalya maçında tepki gören spikerler Galler maçında da mikrofonun başında

A Milli Takımımız'ın bu akşam 19.00'da Galler ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranında olacak. Bu mücadelede İtalya maçında olduğu gibi Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik anlatım yapacak.. Fakat İtalya maçındaki anlatım futbolseverlerden büyük tepki çekti. Milli Takım için yapılan benzetmeler ve maç içindeki kararların yanlış anlatıldığı yönelik eleştiri yağdı. Sosyal medya ve TV kanallarında uzun süre bu iki isim tartışıldı.