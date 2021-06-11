İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
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İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti

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EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynayacağımız maça saatler kala, Roma sokaklarında 'Türkiye' tezahüratları ve marşları yankılandı. Pandemi kuralları nedeniyle Roma Olimpiyat Stadı'nda 16 bin kişi maçı izleyebilecek. 3'er bin Türk ve İtalyanın tribünde olacağı dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.

EURO 2020'nin açılış maçında A Grubu'nda Türkiye ile İtalya bu akşam TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü pandemisi nedeniyle 3'er bin Türk ve İtalyan ile 10 bin UEFA davetlisi ve sponsor misafiri olmak üzere, karşılaşmayı statta en fazla 16 bin kişi izleyebilecek.

TARAFTARLAR GALİBİYETTEN EMİN

Maçla ilgili tahminlerini dile getiren taraftarlar, galibiyetten emin konuştu.

Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:

"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."

"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."

İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
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