İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı
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İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı

İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı
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EURO 2020 açılış maçına kısa bir süre kala rakip İtalya basın toplantısı düzenledi. Takımın yıldızlarından Florenzi, demecinde neredeyse Burak'tan başka bir şeyden bahsetmedi. Florenzi, "Ne yazık ki Burak Türkiye'de oynuyor. Harika bir yıldıza sahipler. Onunla ilgili analizler yaptık. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Burak Yılmaz, rakip İtalya'ya korku saldı. İtalya'nın başarılı futbolcularından Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'a dikkat çekti.

İşte Florenzi'nin açıklamaları:

"UMARIM YENERİZ"

"Umarım takım olarak iyi performans gösteririz ve Türkiye maçını kazanarak EURO 2020 maceramıza iyi başlarız. EURO 2020'nin 1 yıl daha ertelenmiş olması bizi 1 yıl daha tecrübeli bir takım haline getirdi. Son 1 yılım iyi geçti. Bence takımdaki herkesin son 1 yılı iyiydi. Biz her maçı çok ciddiye alıyoruz. Türkiye maçıyla birlikte ağırlığımızı koyacağız. Bir an önce maçlar başlasın istiyoruz. 5 yıl öncesine göre çok kaliteli bir takımız ve bunu sahada ispatlamak istiyoruz.

"NASIL ZARAR VERECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Türkiye çok güçlü bir takım. Harika oyuncuları var. Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. Fransa'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize ir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Onlara nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz.

"ÖZEL ANALİZ YAPTIK"

Burak Yılmaz ile ilgili özel bir analiz videosu izledik. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Türkiye genel olarak ceza sahası dışından çok şut atan bir takım. Çok dikkatli olmalıyız."

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