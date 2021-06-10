İtalya ile oynayacağımız maçı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek
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İtalya ile oynayacağımız maçı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek

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Yarın akşam İtalya ile oynayacağımız karşılaşmada Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie, Ronaldo'nun Sırbistan maçında bariz şekilde çizgiyi geçen topunda büyük bir skandala imza atarak golü vermemişti. Bu skandalla kendisini tanıtan Makkelie, şaibelerin de odağında kalmıştı. Yine Hollandalı hakem, temsilcimiz Başakşehir'in PSG'ye Devler Ligi'nde 5-1 yenildiği maçı da yönetmiş, o karşılaşmadaki kararıyla temsilcimizi zor duruma düşürmüştü.

Türkiye ile İtalya arasında yarın oynanacak Euro 2020'nin açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı. Makkelie'yi futbolseverler iki maçla hatırlıyor. Makkelie, geçen sezon Webo'ya ırkçı söylemlerden sonra bir gün ertelenen karşılaşmayı yönetmişti. Maçı PSG, 5-1 kazanmıştı. O maçta verdiği kararlarla temsilcimizi yakmıştı. Yine aynı hakem, 28 Mart 2021'de Sırbistan ile Portekiz arasında oynanan ve 2-2 biten maçta da Ronaldo'nun çizgiyi geçen golünü görmemiş, maçın ardından da özür dilemişti. Makkelie'nin dinlendirileceği konuşuluyordu ancak İtalya-Türkiye maçı onun için ödül gibi oldu.

İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek

GÖZLER ÜZERİNDE

Gözlemciler, İtalya-Türkiye maçında Hollandalı hakemi yakından markaja alacak. Makkelie, verdiği kararlarda çok titiz ve dikkatli olmak zorunda. Aksi takdirde kariyeri tehlikeye girecek.

İtalya ile oynayacağımız maçı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek
İtalya ile oynayacağımız maçı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek
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Haber Yorumları (1)
MİLLİYETÇİ: Türk olduğumuz için her yerde bize düşmanlar
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İtalya ile oynayacağımız maçı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek - Haberler Spor
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