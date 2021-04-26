İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Avrupa Süper Ligi'ne katılan İtalyan takımları ligimizden men edilecek
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Avrupa Süper Ligi'ne katılan İtalyan takımları ligimizden men edilecek

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Avrupa Süper Ligi'ne katılan İtalyan takımları ligimizden men edilecek
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemenin onaylandığını duyurdu. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "UEFA ve FIFA organizasyonları dışında herhangi bir oluşuma katılan takımlar, Serie A'dan men edilecek. Bu kararı İtalya olarak resmen almış bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemenin onaylandığını bildirdi. Alınan karara göre, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilecek. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina konuyla ilgili, "UEFA ve FIFA organizasyonları dışında herhangi bir oluşuma katılan takımlar, Serie A'dan men edilecek. Bu kararı İtalya olarak resmen almış bulunuyoruz. açıklaması yaptı.

HAKAN VE MERİH DE DAHİL!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ve Merih'in takımı Juventus, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerindendi. Bir diğer İtalyan devi Inter de bu projenin içinde yer alıyordu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Avrupa Süper Ligi'ne katılan İtalyan takımları ligimizden men edilecek
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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