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İtalya'da dev derbi dahil 5 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Serie A'nın 26'ncı haftasında seyircisiz oynanması planan 5 karşılaşma, koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

29.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:28
İtalya'da dev derbi dahil 5 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

'nın 26'ncı haftasında seyircisiz oynanması planan 5 karşılaşma, koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanması planan Juventus - Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde oynanacağı bildirildi. Bununla birlikte İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe alındı. 


Kaynak: DHA

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