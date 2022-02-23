Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğü koruyamadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, deplasmanda Villarreal'le 1-1 berabere kaldı. Mücadelede henüz 32. saniyede Vlahovic'le öne geçen İtalyan ekibi, 66. dakikada Parejo'nun golüne engel olamadı. Bu sonuçlar avantajı yakalayan Juventus, Villarreal'i 16 Mart'ta İtalya'da konuk edecek.
Juventus ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ceramica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, İtalyan ekibi çeyrek final bileti için avantajı elde etti.
PAREJO UMUTLARI İTALYA'YA TAŞIDI
Karşılaşmada Juventus'un golünü 32. saniyede Dusan Vlahovic atarken Villarreal'de skora dengeyi getiren golü 66. dakikada Parejo kaydetti. Bu sonuçla İtalyan devi, 16 Mart günü Allianz Arena'da oynanacak mücadele için avantajı elde etti.
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