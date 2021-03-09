Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

09.03.2021 07:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, işverenin çalışanı işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİ YASAKLANMIŞTI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

"İSTİHDAMI KORUMAK İÇİN TEDBİRLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

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