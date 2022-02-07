İstediğini aldı! Yeni Malatyaspor, Sumudica'nın sözleşmesini feshetti

Uzun süredir kötü sonuçlar alan Yeni Malatyaspor da istikrar kararına direnemedi. Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Sumudica son basın toplantısında futbolcuların maaş alamadığından yakınmıştı.

160 BİN EURO

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yeni Malatyaspor Sumudica'ya 160 bin euro tazminat ödeyecek. Rize ve Gaziantep'te çalıştığı dönemde tazminat krizi yaşayan Rumen teknik adam aynı problemle yüzleşmedi.