İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar!

07.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:25

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup olurken Teknik Direktör Fatih Terim de oynanan futbol ve skor sonrası en üzgün isimlerden biri oldu. Futbol Arena'nın haberine göre 90 dakika bitiminde Teknik Direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularına tek kelime etmediği ve bir konuşma yapmadığı ortaya çıktı.

TEPKİSİNİ SESSİZ KALARAK GÖSTERDİ

Tecrübeli teknik adam maç bitiminde oyuncularına tepkisini bir anlamda sessiz kalarak gösterdi. Terim maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Mağlubiyet olabilir fakat bugünkü mağlubiyetle alakalı, mücadele edemedik. Yazık sadece. Söylenecek fazla şey yok." demişti.