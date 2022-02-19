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İşte Premier Lig bu! Manchester City-Tottenham maçının son dakikaları uzun yıllar unutulmayacak

Haberler.com - Spor
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İşte Premier Lig bu! Manchester City-Tottenham maçının son dakikaları uzun yıllar unutulmayacak

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham'a 3-2 mağlup oldu. Son dakikası büyük bir heyecana sahne olan mücadelede City, 90+1. dakikada Mahrez'le skora dengeyi getirirken Spurs'ün yıldız golcüsü Kane, 90+5. dakikada takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Pep Guardiola'nın öğrencilerinin 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Manchester City ile Tottenham Hotspur, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken Harry Kane attığı 2 golle maça damga vurdu.

MANCHESTER CITY'NIN ÇILGIN SERİSİ SONA ERDİ

Karşılaşmada Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golleri4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve 90+5. dakikada Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini ise 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı. 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manchester City, Manchester City'nin de 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Haberler.com - Spor

Tottenham Hotspur FC, Manchester City FC, Spor, Haberler

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