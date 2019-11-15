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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merak edilen soyunma odası konuşması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonunda soyunma odasına inip oyuncuları teker teker tebrik etti. Burada konuşan Erdoğan, "Fransa ile liderlik için yarışıyoruz. Çok genç ve dinamik bir takımımız var. Defans ve ofansta ani olarak güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz." dedi.

15.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:59
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merak edilen soyunma odası konuşması!

ABD'den dönen Cumhurbaşkanı , milli takımı yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşayan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Tebrikler Türkiye'm" mesajıyla 81 milyonun coşkusuna tercüman oldu. Maçın ardından soyunma odasına giderek takıma ve teknik heyete bizzat hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI OLUYORUZ"

"Gerçekten uzun yorucu bir yolculuktan geldik ama her şeyden önce milli maçımızı izleyelim istedik. Önümüzde Andorra maçı var. ile liderlik için yarışıyoruz. Çok genç ve dinamik bir takımımız var. Defans ve ofansta ani olarak güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz. Başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu, sporcuları, federasyon başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçımızı da başarılı bir şekilde bitirip yolumuza devam edelim diyorum. Milletimize hayırlı olsun."

(Sabah)

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