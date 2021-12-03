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İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

DÜZCE (İHA) – Düzceli balıkçı, 25 liraya satılan istavritin kilosunu 15 liraya düşürdü.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzceli balıkçı, 25 liraya satılan istavritin kilosunu 15 liraya düşürdü.

Düzce'de balıkçılık yapan Tuncay Kılıç, vatandaşlara ucuza balık ulaştırmayı hedefleyerek, Karadeniz'de en çok avlanan ve kilosu 25 liradan alıcı bulan istavritin fiyatını 15 liraya düşürdü. Zam yapmayacağını söyleyen Kılıç, "Denizlerde şu an istavrit bolluğu yaşanıyor. Biz de vatandaşlar yesin istiyoruz ve kar gözetmeksizin istavriti ucuza satıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar böyle bir kampanya yaptık. Zaten dönem dönem böyle değişik kampanyalar yapıyoruz. Hamside de kampanya yapıyoruz, istavritte de" dedi. - DÜZCE

İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

İstavritin kilosunu 15 liraya düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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