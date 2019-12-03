İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı
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İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor.

03.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:27
İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı

genelinde, ana arterlere ve sokaklara gerek duyulduğunda dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. 'ne ait 'daki alanda ise bekletilen yaklaşık 60 bin ton tuz kamyonlara yüklenerek 'ndaki ilçelere dağıtılacak. Tesisteki tuz birikintisi adeta bir tepeyi andırıyor.

İBB KIŞA HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Ayhan Taş, "Kış şartlarında İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşımlarını sorunsuz sağlama amacıyla tüm çalışmalarımız AKOM merkezli yürütülmektedir.

STOKLAR BEKLETİLİYOR

Bu çerçevede 399 güzergahta 4 bin kilometrelik ulaşım aksını kontrol etmekteyiz. Yaklaşık 7 bin personel, bin 300 araç ve iş makinesiyle 71 tuz ikmal noktamız bulunmaktadır. Anadolu Yakasında toplam 60 bin ton, İstanbul genelinde 235 bin ton tuz stokumuz bulunmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 60 tane buzlanma erken uyarı sisteminin verilerine göre de hareket etmekteyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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: İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı
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